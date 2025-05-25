Предательство Мазепы: как Пётр I отмстил гетману за измену

Гетман Войска Запорожского Иван Степанович Мазепа в отечественной истории личность неоднозначная. Он присягал на верность Петру I, но во время войны со шведами неожиданно перешёл на сторону короля Карла XII.
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