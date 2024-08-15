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Министерство здравоохранения Российской Федерации разрешило клинические испытания вакцины от аллергии на березу

Министерство здравоохранения Российской Федерации разрешило клинические испытания вакцины от аллергии на березу

В России начались клинические испытания первой в мире вакцины против аллергии на пыльцу березы. Это стало возможным благодаря разрешению Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, которое было выдано Министерством здравоохранения страны.

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