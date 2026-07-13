Московский военный округ отправил на службу 35 тысяч призывников

Московский военный округ завершил весенний призыв, отправив на службу более 35 тысяч россиян. Призывники, прошедшие медицинскую и психологическую оценку, направлены в подразделения, включая президентский полк и научные части.
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