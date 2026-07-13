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Царьград

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Московский военный округ отправил на службу 35 тысяч призывников

Московский военный округ отправил на службу 35 тысяч призывников

Московский военный округ завершил весенний призыв, отправив на службу более 35 тысяч россиян. Призывники, прошедшие медицинскую и психологическую оценку, направлены в подразделения, включая президентский полк и научные части.

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