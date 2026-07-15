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Мода и Шоу-бизнес

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Анна Асти рассказала о связанной с Биланом мечте

Анна Асти рассказала о связанной с Биланом мечте

Певица Анна Асти поделилась эмоциями от работы над совместным треком с Димой Биланом. Исполнительница призналась, что в юности была влюблена в артиста и даже не надеялась на личное знакомство, сообщает Telegram-канал «Звездач».

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