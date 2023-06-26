В Сети впервые с пятницы появилось видео с Шойгу, раздающим важные поручения

Министр обороны России посетил один их пунктов управления, что подтверждают опубликованные кадрыСегодня, 26 июня, в телеграм-канале Минобороны России появилось видео, где Сергей Шойгу посещает передовой пункт управления "Западной" группировки войск.
Министр обороны России посетил один их пунктов управления, что подтверждают опубликованные кадрыСегодня, 26 июня, в телеграм-канале Минобороны России появилось видео, где Сергей Шойгу посещает передовой пункт управления "Западной" группировки войск.
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