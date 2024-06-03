Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Республике Татарстан

Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки (ст.
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