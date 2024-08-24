Реплика о создании в приграничье Координационного Совета ...

ИМ

Ильдус Мамлеев

Классная статья и очень своевременная, но к сожалению воплощать эти нормы и правила в жизнь просто физически не кому! То есть от слов совсем! Доэкономились в стране, мать вашу, раздали всё "эффективные менеджерам" [Чубайс, Гайдар, Немцов тому примеры]. С таким подходом к обороноспособности и саму Страну просрем не хер за хер! А ведь и спросить то не с кого [и Сердюков и Васильевна, поживают себе в комфорте припеваючи], а это все звенья одной цепи. Так что выводы [как всегда], делайте уже сами, [если ещё осталось чем эти выводы делать]!