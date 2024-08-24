ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Ровным голосом продолжаю докладывать. Жареная птица боевого класса «петух», как обычно, подобралась неожиданно с кормы, начальство забегало и начало выдумывать свои любимые «анти-кризы».
Реплика о создании в приграничье Координационного Совета ...
Комментарии
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валериан трифонов
Забыли как остров Даманский... оборонялся...
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Классная статья и очень своевременная, но к сожалению воплощать эти нормы и правила в жизнь просто физически не кому! То есть от слов совсем! Доэкономились в стране, мать вашу, раздали всё "эффективные менеджерам" [Чубайс, Гайдар, Немцов тому примеры]. С таким подходом к обороноспособности и саму Страну просрем не хер за хер! А ведь и спросить то не с кого [и Сердюков и Васильевна, поживают себе в комфорте припеваючи], а это все звенья одной цепи. Так что выводы [как всегда], делайте уже сами, [если ещё осталось чем эти выводы делать]!
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1 д.
ХА
Харченко Александр
А вы думаете в Америке, или Европе лучше? Просто русский человек быстрее в этом бардаке адаптируется, потому что он живёт в нём, а Европа боится в нём оказаться, вот поэтому победа будет за нами
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14 час.
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