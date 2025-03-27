Договорённости с США и надежды России «Россия надеется, что договорённости, достигнутые с США в Саудовской Аравии, будут выполняться»… Черноморская инициатива, переговоры с США и позиция по Киеву: ключевые темы брифинга Захаровой .
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