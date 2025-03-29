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Разин о дисциплине «Металлурга» против «Авангарда»: «Давайте закроем тему. Все все видели и все все понимают»

«Металлург» уступил «Авангарду» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. – В регулярке «Металлург» был одним из самых дисциплинированных клубов лиги.

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