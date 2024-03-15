Подвиг российского бойца во время боев на границе попал на видео

Российскому бойцу удалось поразить украинских диверсантов, предпринявших попытку прорыва на территорию Белгородской области, приблизившись к их окопу и бросив туда гранату, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный, опубликовавший снятое БПЛА видео боя.
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