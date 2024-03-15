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Подвиг российского бойца во время боев на границе попал на видео

Подвиг российского бойца во время боев на границе попал на видео

Российскому бойцу удалось поразить украинских диверсантов, предпринявших попытку прорыва на территорию Белгородской области, приблизившись к их окопу и бросив туда гранату, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный, опубликовавший снятое БПЛА видео боя.

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