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Индекс PMI сферы услуг России в октябре вырос до 51,6 пункта

Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России составил 51,6 пункта в октябре по сравнению с 50,5 в сентябре, что свидетельствует о скромном, но более значительном росте производства в российских компаниях, предоставляющих услуги.

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