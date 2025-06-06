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Царьград

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Кибератака на РЖД: сайт и приложение под угрозой, кассы работают штатно

Кибератака на РЖД: сайт и приложение под угрозой, кассы работают штатно

Российские железные дороги столкнулись с DDoS-атакой на свой сайт и мобильное приложение. Несмотря на это, работа касс на вокзалах проходит в обычном режиме.

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