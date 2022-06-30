Первый кроссовер “Москвич” Электро 2022-2023 всего за 2 млн рублей представлен. Озвучены все характеристики

Несмотря на громкие заявления московского руководства о том, что на бывшем заводе Renault, который отныне называется “Москвич”, все автомобили, которые потенциально могли бы сойти с его конвейера, пока были показаны исключительно на рендерах.
Несмотря на громкие заявления московского руководства о том, что на бывшем заводе Renault, который отныне называется “Москвич”, все автомобили, которые потенциально могли бы сойти с его конвейера, пока были показаны исключительно на рендерах.
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