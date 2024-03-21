Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов держит на контроле ситуацию с задолженностями бюджета перед предпринимателями

Очередной шаг на пути оздоровления ситуации с долгами по госконтрактам стало заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре Оренбургской области под председательством первого заместителя прокурора области Павла Хлебковича.
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