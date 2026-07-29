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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макклин Селебрини: «Рад, что продлил контракт с «Сан-Хосе». Мы строим здесь нечто особенное, готовы сделать еще один шаг к цели – завоеванию Кубка Стэнли»

Нападающий Макклин Селебрини высказался о продлении контракта с «Сан-Хосе» на 5 лет. Контракт с кэпхитом 18,8 млн долларов в год начнет действовать в сезоне-2027/28.

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