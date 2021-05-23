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Улучшить настроение и пищеварение поможет один продукт

Продукт даже при своей высокой калорийности способствует похудению.Психолог Елена Кален, помогающая людям снизить вес без жестких диет и запретов, назвала авокадо идеальным продуктом, который стоит включить в рацион питания по многим причинам.

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