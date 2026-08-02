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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Ахмата» Ромао о фоле, после которого «Спартак» забил со штрафного: «Нарушения не было, я не хотел – просто руку поставил. Зачем свистеть каждое касание?»

Полузащитник « Ахмата » Жулио Ромао остался недоволен работой арбитра Антона Фролова в матче 2-го тура РПЛ против « Спартака » (1:2).

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