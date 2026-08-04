Сдача в плен на Великой Отечественной: главные ошибки «фрицев»

Цифры, которые приводят историки, поражают до сих пор. За годы Великой Отечественной войны Красная армия взяла в плен 2 733 739 военнослужащих вермахта, СС и СД, а также 752 467 солдат и офицеров стран-сателлитов Германии — всего почти три с половиной миллиона человек.