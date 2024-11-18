Ряд российских регионов останутся без снега

К концу нынешней недели в четырех федеральных округах РФ растает снежный покров. О том, что ряд регионов страны останется без снега, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.
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