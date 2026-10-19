F-22 Raptor (сверху) и YFQ-44A Fury (снизу) / © Anduril ВВС США и компания Anduril, генеральный подрядчик по разработке Fury, объявили о проведении демонстрации тактического управления беспилотником в воздухе.
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