Мужской гороскоп на апрель 2024 года: увлекательные знакомства и новые начинания

В середине весеннего сезона звезды приготовили немало сюрпризов сильной половине человечества. Узнайте, на что можно рассчитывать и чего следует остерегаться, кто найдет любовь, а кому сужден профессиональный успех, как сложатся семейные и финансовые дела.
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