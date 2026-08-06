Шоу-бизнес: Друзья звали в гости, чтобы накормить, а когда он умер, она не смогла жить: Почему жили в нищете любимцы народа Шуранова и Хочинский

Антонина Шуранова была актрисой, чье появление не просто украшало, а меняло атмосферу. В ей чувствовалась редкая, почти забытая сегодня порода — врожденное благородство, осанка, тихая интеллигентность, которая не кричит о себе, но заставляет прислушаться.
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