Шоу-бизнес: Друзья звали в гости, чтобы накормить, а когда он умер, она не смогла жить: Почему жили в нищете любимцы народа Шуранова и Хочинский

Антонина Шуранова была актрисой, чье появление не просто украшало, а меняло атмосферу. В ей чувствовалась редкая, почти забытая сегодня порода — врожденное благородство, осанка, тихая интеллигентность, которая не кричит о себе, но заставляет прислушаться.