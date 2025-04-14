Кремль анонсировал прямую линию с Владимиром Путиным в 2025 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой формат уже неоднократно доказал свою востребованность у россиян В Кремле заявили о планах вновь провести прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в 2025 году.
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