Microsoft и Чикагский университет создали новый математический язык для повышения эффективности LLM

Команда инженеров и специалистов по искусственному интеллекту из Microsoft, в сотрудничестве с коллегами из Чикагского университета, разработала новый язык, который значительно повышает эффективность коммуникации между большими языковыми моделями (LLM).
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