Так Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко отметили День молодежи

В минувшие выходные дни в Москве широко отметили День молодежи. Основные мероприятия проходили на Ходынском поле, где молодые люди могли заняться спортом, получить информацию о карьере, пройти патриотический квест или послушать ветеранов СВО.
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