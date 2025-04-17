Министр энергетики Галущенко: Украина заинтересована контролировать ЗАЭС с США

Украина готова контролировать Запорожскую АЭС вместе с Соединенными Штатами, поскольку если контроль над объектом сохранит Россия, это якобы разрушит доверие к атомной энергетике и "приблизит новую катастрофу".
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