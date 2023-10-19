Отделение Социального фонда России по Ростовской области обеспечило техническими средствами реабилитации 20 тысяч жителей региона в 2023 году

Речь идет о сумме свыше 1 миллиарда рублей. Граждане с ограниченными возможностями здоровья, у которых в индивидуальной программе реабилитации прописаны технические средства реабилитации, могут получить их за счет средств федерального бюджета.
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