Российские средства ПВО уничтожили беспилотник в Брянской области

Вооруженные силы Украины в очередной раз попытались атаковать российские территории. Об инциденте в Брянской области в ночь на 24 сентября рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
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