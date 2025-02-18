Макрон рассказал о переговорах с Трампом и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о проведении бесед с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, написав об этом 17 февраля в своем аккаунте в социальной сети X.
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