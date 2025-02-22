1115 прочтений 3 дня назад НАТО пришел конец, пишет Politico со ссылкой на незваного европейского дипломата, объяснив это тем, что «президент России Владимир Путин и его американский коллега оба хотят разрушить Европу».
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