Добрый Мир
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Добрый Мир

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Турция может оказаться без натовской пуповины

Турция может оказаться без натовской пуповины

1115 прочтений 3 дня назад НАТО пришел конец, пишет Politico со ссылкой на незваного европейского дипломата, объяснив это тем, что «президент России Владимир Путин и его американский коллега оба хотят разрушить Европу».

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