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Тысячи верующих пришли в Казанский собор поклониться мощам святого Спиридона

Тысячи верующих пришли в Казанский собор поклониться мощам святого Спиридона

РЕН ТВ Тысячи верующих выстроились в огромную очередь у Казанского собора в Санкт-Петербурге. 28 августа там открыли доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского, которые привезли с греческого острова Корфу.

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