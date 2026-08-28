Тысячи верующих пришли в Казанский собор поклониться мощам святого Спиридона

РЕН ТВ Тысячи верующих выстроились в огромную очередь у Казанского собора в Санкт-Петербурге. 28 августа там открыли доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского, которые привезли с греческого острова Корфу.
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