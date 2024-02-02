Александр Жулин объяснил жестокость наказания фигуристки Валиевой

После дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года (такое решение принял Спортивный арбитражный суд) сборная России, завоевавшая в командном турнире золото на Олимпиаде-2022, переместилась на третью строчку.
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