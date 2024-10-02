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Царьград

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"Главная цель - Успенская". В деле о похищении дочери певицы есть украинский след

"Главная цель - Успенская". В деле о похищении дочери певицы есть украинский след

Главной целью похищения Татьяны Плаксиной является не сама девушка, а её мать – Любовь Успенская. В деле о похищении дочери певицы есть украинский следДочь Любови Успенской, 34-летняя Татьяна Плаксина, была похищена украинцами и вывезена в другую страну.

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