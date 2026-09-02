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МОСИНФОРМ

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Бесплатный курс по системному маркетингу проведут для столичных предпринимателей

Бесплатный курс по системному маркетингу проведут для столичных предпринимателей

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) расширяет возможности дистанционного образования для предпринимателей.

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