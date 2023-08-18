Где мое отражение? Главная черта Льва, которую он не может в себе изменить

Где мое отражение? Главная черта Льва, которую он не может в себе изменитьЛевСамый солнечный знак Зодиака, созданный, чтобы сиять и восхищать своим совершенством – казалось бы, какие у Льва могут быть вредные черты характера, кроме, разве что, некоторой самовлюбленности? Если Лев не отражается в чьих-то восхищенных глазах, то как он может понять, что существует? Самый главный вызов, с которым приходится столкнуть практически каждому Льву – это научиться успешно жить для самого себя, без подпитки вниманием окружающих.