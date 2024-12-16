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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масалитин о 6-м месте ЦСКА: «Нужно вводить молодых ребят и выжимать максимум из того, что есть. Лукин, Кисляк и Глебов могут внести скорость» 

После 18 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место. — В условиях того, что еще и трансферы для ЦСКА закрыты, что делать? — Если не можешь кого-то купить, обращаешь внимание на свою академию.

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