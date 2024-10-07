News Media Holding сообщил о развитии своих ресурсов в VK

Представители News Media Holding, владеющего такими информационными ресурсами как Life, Mash и Shot, рассказали, как будет развиваться компания в случае возможной блокировки Telegram из-за ареста его владельца Павла Дурова.
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