Бессент допустил, что Зеленский изначально хотел вступить в перепалку с Трампом

Руководитель американского министерства финансов Скотт Бессент допустил, что украинский лидер Владимир Зеленский изначально хотел вступить в перепалку с хозяином Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Соединенных Штатов Джеймсом Дэвидом Вэнсом, но не ожидал жесткой ответной реакции.
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