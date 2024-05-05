26-летний астраханец осужден за реабилитацию нацизма

В Астрахани местный житель признан виновным в реабилитации нацизма. Следствием и судом установлено, что в 2021 году молодой человек создал в соцсети сообщество, где разместил запись с комментарием, отрицающим факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси.