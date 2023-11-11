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Русская весна

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В Киеве прогремели сильные взрывы

В Киеве прогремели сильные взрывы

По меньшей мере два мощных взрыва прогремели в Киеве утром в субботу, 11 ноября. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что на левом берегу Днепра работали силы ПВО.

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