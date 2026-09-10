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Умер Всеволод Богданов: патриот, сохранивший Союз журналистов России

Умер Всеволод Богданов: патриот, сохранивший Союз журналистов России

На пост руководителя СЖР Всеволод Леонидович был избран в сложнейшее для страны время – в 1992 году, и занимал его четверть века: до 2017 года.

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