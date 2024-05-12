Жителю Самары дорого обошлось продление работы сим-карты

Гражданин был вынужден обратиться в органы полиции с заявлением.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, мужчина 1980года рождения сообщил о том, что ему позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником одного из мобильных операторов.