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Царьград

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Жителю Самары дорого обошлось продление работы сим-карты

Жителю Самары дорого обошлось продление работы сим-карты

Гражданин был вынужден обратиться в органы полиции с заявлением.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, мужчина 1980года рождения сообщил о том, что ему позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником одного из мобильных операторов.

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