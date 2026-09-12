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Следующий Starship подняли «палочки для еды» Mechazilla: корабль готовятся ловить после возвращения

Следующий Starship подняли «палочки для еды» Mechazilla: корабль готовятся ловить после возвращения

На стартовой площадки Pad 2 проводят манипуляции с кораблём, который должен отправиться в Flight 15 вместе с Booster 22 Механические манипуляторы Mechazilla, также известные как «палочки для еды», подняли Starship S42 с транспортировочного стенда на площадке Starbase.

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