Следующий Starship подняли «палочки для еды» Mechazilla: корабль готовятся ловить после возвращения

На стартовой площадки Pad 2 проводят манипуляции с кораблём, который должен отправиться в Flight 15 вместе с Booster 22 Механические манипуляторы Mechazilla, также известные как «палочки для еды», подняли Starship S42 с транспортировочного стенда на площадке Starbase.