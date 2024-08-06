Команда Белого дома проинформировала Байдена об атаке на базу на западе Ирака

Команда Белого дома по национальной безопасности проинформировала главу Соединенных Штатов Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис об атаке на авиационную базу на западе Ирака, где размещены американские военнослужащие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии