Курсы валют на 22 февраля: российский рубль потерял в цене на торгах

На прошедших накануне торгах российский рубль потерял в цене, доллар и юань подорожали. На утро 22 февраля установлены следующие курсы: доллар - 3 рубля 24 копейки; за 10 юаней дают 4,49; 3 рубля 50 копеек стоят 100 российских; евро по Нацбанку - 3,50.