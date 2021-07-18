В Роспотребнадзоре рассказали, от чего защищают антитела после вакцинации

"Основная разница в вырабатывающихся антителах против коронавируса после вакцинации и после перенесенного заболевания заключается в том, что чаще всего после болезни вырабатываются антитела ко всем структурам вируса - как к тем, которые важны для его жизни и которые могут его нейтрализовать, так и к тем, которые не влияют на жизнеспособность вируса, и даже наличие этих антител не говорит о том, что вирус будет инактивирован", - рассказал "Российской газете" руководитель филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.