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За рулем

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Меньше 8 тысяч машин в год: как Maserati собирается выживать с помощью китайцев

Меньше 8 тысяч машин в год: как Maserati собирается выживать с помощью китайцев

Итальянская Maserati выходит на новый виток своей истории – теперь в компании с Huawei и китайским JAC Motors.

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