871-й гол Овечкина, «Интер» в финале Суперкубка Италии, «Краснодар» проиграл в суде, Канада вылетела с домашнего МЧМ, Амундсен снялся с «Тур де Ски» и другие новости

1. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Миннесоте» (3:4 Б), Овечкин забил 871-й гол в лиге (до рекорда Гретцки осталось 23), но завершил матч с «минус 2» и не смог пробить Флери в серии буллитов, Тренин поразил ворота «Кэпиталс» в меньшинстве.
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