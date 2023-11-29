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Власти Новокузнецка ищут перевозчика для шести популярных маршрутов

Власти Новокузнецка ищут перевозчика для шести популярных маршрутов

Новому перевозчику нужно будет взять на себя обслуживание шести трамвайных маршрутов.Власти Новокузнецка проводят электронный аукцион, который должен будет определить подрядчика для осуществления трамвайных перевозок.

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