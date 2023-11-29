Власти Новокузнецка ищут перевозчика для шести популярных маршрутов

Новому перевозчику нужно будет взять на себя обслуживание шести трамвайных маршрутов.Власти Новокузнецка проводят электронный аукцион, который должен будет определить подрядчика для осуществления трамвайных перевозок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии