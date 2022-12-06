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В Латвии аннулировали лицензию телеканала «Дождь»

В Латвии аннулировали лицензию телеканала «Дождь»

«Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство „Дождя“* не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — приводит «Коммерсант» слова главы совета Ивара Аболиньша.

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