В Латвии аннулировали лицензию телеканала «Дождь»

«Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство „Дождя“* не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — приводит «Коммерсант» слова главы совета Ивара Аболиньша.